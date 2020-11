Slim Besbes : Il faut institutionnaliser la coordination entre le gouvernement, le ministère des Finances et la BCT

L’ancien ministre des Finances, Slim Besbes a déclaré aujourd’hui, 3 novembre 2020, lors du programme Ecomag, qu’il était nécessaire d’institutionnaliser la coordination entre la Banque Centrale, le ministère des Finances et le gouvernement en général. Il a ajouté que l’une des tâches premières de la BCT est de contribuer à la stabilité financière, et en second lieu, elle joue son rôle de conseiller financier et économique du gouvernement.

Slim Besbes a indiqué, en outre que le un pays est régi par des défis majeurs à tous les niveaux, et de ce fait, toutes les institutions étatiques doivent contribuer à faire face aux risques. Il a suggéré de créer un Comité au sein du gouvernement qui rassemblerait toutes les parties concernées, avec pour mandat la mise en place des réformes. L’ancien ministre des Finances a expliqué, par ailleurs qu’il n’y a pas de séparation significative entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Cette dernière ne peut réussir qu’avec la coopération du gouvernement afin de faire pression sur les prix. « La politique fiscale, quant à elle ne peut réussir que grâce à l’entraide, surtout en temps de crise » a souligné Slim Besbes

L’invité d’Ecomag a également mis l’accent sur l’importance pour l’État d’honorer ses dettes envers ses créanciers, soulignant qu’au cours des dernières années, l’État est devenu non respectueux de ses engagements internes, ce qui a eu des conséquences désastreuses et a contribué à la vacillation de la confiance placée en lui. « Il y a des priorités qui doivent être contrôlées lors de l’élaboration du budget, d’ailleurs il y a une sorte d’ambiguïté qui plane, car il n’existe pas de valeur réelle de la dette, ni sa taille réelle ainsi que ceux qui y sont impliqués » a précisé Slim Besbes.

