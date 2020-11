Sit-in Doulab: Nous avons fermé la vanne et avons expulsé les travailleurs

Mohamed Raouf Khadraoui, porte-parole du sit-in Doulab à Kasserine, a confirmé aujourd’hui, mardi 24 novembre 2020, dans le cadre du programme EcoMag, que ce sit-in accordait un délai d’une semaine aux autorités locales, régionales et centrales avant d’entamer de sérieuses négociations, indiquant qu’hier la vanne du pétrole a été fermée.

Le porte-parole du sit-in Doulab a déclaré que les demandes de l’organisation, depuis 2011, sont liées au développement et à l’emploi, indiquant qu’il existe une coordination entre le sit-in Doulab et la coordination de Sbeitla concernant l’eau, et que leurs demandes relèvent du même domaine, à savoir: le développement et l’emploi.

Mohamed Raouf Khadhraoui a déclaré: « Nous n’avons pas appelé à une enquête immédiate, mais il existe des projets dont le budget est déjà alloué et qui peuvent être mis en œuvre« . Il a poursuivi: « Nous avons hissé le drapeau tunisien à l’intérieur d’une entreprise nationale, nous avons fermé la vanne et avons expulsé les travailleurs. »

