Signature d’une convention de financement de 38 millions d’euros entre la Tunisie et la BEI

Une convention de financement d’un montant de 38 millions d’euros (l’équivalent de 125 millions de dinars) a été signée, mardi, à Tunis, entre le ministre de l’Economie, des Finances et d’appui à l’investissement, Ali Kooli, le directeur du bureau de la Banque Européenne d’Investissement et le chef de la Représentation de la Banque européenne d’investissement (BEI), Jean-Luc REVEREAULT.

Dans le cadre de cette convention, une enveloppe de 24 millions d’euros (soit l’équivalent de 79 millions de dinars) sera consacrée à la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE). L’objectif étant la création d’un projet visant à couvrir les besoins du Grand-Tunis en eau potable.

Pour ce qui est de l’enveloppe restante, soit 14 millions d’euros (l’équivalent de 46 millions de dinars), elle sera mise à la disposition de l’Etat tunisien afin d’approvisionner le port financier de Kalaat el Andalous en eau potable.

Moyennant un coût global de 76 millions d’euros (l’équivalent de 250 millions de dinars), ce projet est financé en partie par l’Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 38 millions d’euros.

Le ministre de l’Economie, des Finances et d’appui à l’investissement, Ali Kooli a, à cette occasion, souligné que ce projet cible les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Manouba et de l’Ariana.

Ces gouvernorats comptent 2,8 millions d’habitants actuellement, a indiqué le ministre, précisant que ce nombre peut atteindre 3,2 millions habitants.

De son côté, la ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Akisa Bahri a souligné qu’il est impératif, aujourd’hui, d’améliorer et de développer l’infrastructure hydraulique en Tunisie et de répondre aux besoins des habitants en eau potable, appelant à la nécessité de rationnaliser la consommation.

Le chef la Représentation de la Banque européenne d’investissement (BEI), Jean-Luc REVEREAULT a exprimé, pour sa part, la prédisposition de son institution à continuer à soutenir la Tunisie notamment dans les secteurs stratégiques.