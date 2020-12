Signature d’une convention avec l’association « wallah we can » pour une meilleure protection des enfants victimes de violence sexuelle

Le ministère de la femme de la famille et des séniors a signé mardi au siège du ministère une convention de partenariat avec l’association « Wallah we can ».

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la consolidation du plan d’action national de prise en charge des enfants victimes de violence sexuelle.

Elle a pour objectif, selon un communiqué du ministre, d’illustrer l’initiative relative à la création d’un centre spécialisée dans l’accueil et l’orientation des enfants victimes de violence sexuelle et de les héberger en cas de nécessité ainsi que d’assurer leur réhabilitation et insertion dans la société.

La ministre de la femme de la famille et des séniors Imen Zahouani Houimel a souligné lors de la signature de cette convention l’importance des représentants de la société civile en matière de consolidation des efforts de l’Etat afin de réaliser les objectifs mixte en matière d’encadrement de l’enfance menacée.