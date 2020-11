Signature du contrat de subvention pour le financement d’un projet collaboratif à Jendouba dans le cadre du Programme « IRADA »

Sous la présidence de Mr Ali Marmouri, gouverneur de Jendouba, s’est tenue ce mardi 24 novembre 2020 à 10 h du matin, au siège du gouvernorat, la cérémonie de signature du contrat de financement du projet collaboratif de développement économique durable entre l’ODNO/l’ODS et l’ODESYPANO, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Initiative régionale d’appui au développement économique durable « IRADA »

Ce projet collaboratif vise à contribuer au développement des filières économiques identifiées par la région de Jendouba, à savoir la filière de l’apiculture.

Une subvention de plus de 1,5 million de Dinars financée par l’Union européenne a été accordée pour la mise en œuvre du projet collaboratif « Création d’un pôle de développement et de promotion de la filière apicole dans le gouvernorat de Jendouba » visant à :

Structurer la filière apicole et regrouper les acteurs autour d’une organisation professionnelle fonctionnelle (Cluster, groupement d’intérêt économique…),

Appuyer le développement et l’amélioration de la qualité des productions apicoles,

Appuyer la professionnalisation et le développement des capacités des acteurs clés de la filière,

Mettre en valeur les produits apicoles de Jendouba et assoir une stratégie marketing et des circuits commerciaux performants.

La plateforme de dialogue public-privé (PDPP), initiée par le programme IRADA dans la région, a identifié ce domaine d’intervention comme prioritaire basé sur une approche Bottom-Up. Des études de cartographie et de diagnostic ont été effectuées, des plans stratégiques de développement ont été identifiés et validés par les différents acteurs économiques concernés qui se sont organisés dans des groupes thématiques dédiés.

Le choix s’est porté sur ce projet collaboratif, inscrit dans l’objectif de contribuer à l’amélioration du secteur privé et de l’employabilité à travers le développement de la filière apicole, basé sur la structuration, la valorisation des produits de la ruche et la création de valeur ajoutée tout en tenant compte des bonnes pratiques.