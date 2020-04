Sharek : Plateforme de collecte de postes de travail pour les étudiants

La Fédération Nationale du Numérique vient de lancer une plateforme ” Sharek ” permettant aux entreprises de divers secteurs de faire don de leur ancien matériel informatique aux établissements éducatifs et universitaires qui n’en disposent pas.

Suite à la proposition des ministères de l’Eduction nationale et de l’Enseignement supérieur qui voudraient lancer des cours en ligne , cette action permettra aux étudiants et aux élèves qui ne disposent pas de matériel informatique et n’ont pas les moyens financiers d’en acheter d’avoir un moyen d’accès à ces cours.

Ainsi, la fédération a lancé une plateforme pour récupérer ou acquérir des portables, des tablettes, et des postes de travail auprès des différentes entreprises du secteur du numérique, secteur financier, PME/PMI, milieu éducatif afin de les réformer et en faire don pour accéder aux différentes plateformes éducatives pour ceux qui n’en disposent pas.

La fédération a précisé que les universités aussi peuvent répondre à travers la plateforme en tant que bénéficiaire de la collecte au profit de leurs étudiants qui ne disposent pas de postes de travail.