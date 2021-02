Seulement 5% des entreprises ont fermé définitivement leurs portes à cause de la crise du Covid

Lors de son intervention sur les ondes de radio Express FM, mercredi 10 février 2021, le vice-président de l’IACE, Walid Belhaj Amor a déclaré que les secteurs qui ont le plus été impactés par la crise sanitaire sont les secteurs qui approvisionnent les fabricants européens et ceux qui travaillent au profit des marchés de consommation. Dans l’ensemble, la plupart des entreprises ont constaté une baisse du nombre de leurs transactions, ce qui est principalement due à la baisse de la demande sur les marchés internes et externes.

Et d’ajouter qu’il y a des entreprises qui ont été perturbées en raison de la baisse de l’offre a diminué. « À ce jour, les entreprises qui ont fermé définitivement leurs portes ne dépassent pas le seuil des 5%, ce taux ne semble pas significatif et l’impact de l’année 2020 se verra en 2021 » a déclaré Belhaj Amor.

A propos de la crise financière publique, le vice-président de l’IACE a expliqué que les entreprises qui traitent avec l’État ne reçoivent pas leur du. S’agissant du déficit budgétaire initial, l’invité d’Ecomag a déclaré que cela créerait des difficultés d’un autre type liées à la capacité de financement. Il a expliqué que l’économie est une chaîne, et les banques sont au milieu de celle-ci: « Le secteur bancaire en Tunisie connait une certaine fragilité et la taille des banques est contraignante par rapport aux exigences de l’économie tunisienne. »