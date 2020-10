Séance plénière à l’ARP pour un débat avec le gouvernement sur la situation du pays

Aujourd’hui, lundi matin 26 octobre 2020, des travaux de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple ont démarré et qui est consacrée à un débat avec le gouvernement, concernant la situation générale du pays. Au cours de cette matinée, le dialogue porte sur la crise de commercialisation du produit agricole, notamment la filière des dattes et grenade, les maladies qui menacent le bétail ainsi que la crise des engrais agricoles.

Cette session comprend également une discussion sur les mesures d’accompagnement pour soutenir le secteur du tourisme et protéger les emplois. Ont été présents à cette séance plénière, le ministre de l’Agriculture, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que le ministre des Finances, de l’Economie et de l’Appui à l’Investissement.

N.B avec TAP