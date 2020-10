Sbitla: Les décisions de Mechichi après le décès d’un homme sous les décombres d’un kiosque anarchique

Suite au décès d’un homme sous les décombres d’un kiosque anarchique démoli par les agents municipaux survenu à l’aube d’aujourd’hui, mardi 13 octobre 2020, dans la ville de Sbitla, (Gouvernorat de Kasserine), le Chef du Gouvernement Hichem El Mechichi a décidé ce qui suit:

– Limogeage du Gouverneur de Kasserine et du délégué de Sbitla.

– Exemption du chef du district de sûreté nationale et du chef du poste de la police municipale de Sbitla .

Le Chef du Gouvernement a par ailleurs chargé le ministre de l’intérieur pour garantir l’encadrement financier et psychologique à la famille de la victime.

A noter qu’une enquête a été ouverte dans le but de déterminer les circonstances de cette tragédie.