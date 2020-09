Sanimed et Sanimeuble exposent leurs nouveautés

Afin de dévoiler leurs nouveaux produits et leurs nouvelles tendances, Sanimed (opérateur de référence dans le domaine de l’industrie des articles sanitaires en porcelaine vitrifiée et en grès fin pour les salles de bain et cuisines) et Sanimeuble (spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de meubles de salles de bains, cuisine et dressing) viennent d’organiser des « Journées Professionnelles ».

Ces journées se sont déroulées le 4-5 et 6 septembre à Djerba en présence d’un nombre important de partenaires des deux sociétés, constitué essentiellement d’architectes et revendeurs de produits et équipements pour la construction.

Dans des stands agréablement rangés et ayant un remarquable espace d’exposition, Sanimed a présenté ses nouveaux produits qui répondent aux normes internationales (en termes de design et de qualité) et a mis en valeur son savoir-faire technologique sous le label MADE IN TUNISIA.

Sanimed a présenté, dans ce cadre, ses nouvelles cuvettes — suspendues sans brides (Rimless)- qui représentent une réelle innovation dans le domaine des sanitaires en termes d’hygiène et d’esthétique, son nouveau système de nettoyage qui permet un lavage de la cuvette plus efficace avec une économie d’eau.

De même, SANIMED a présenté, durant ces journées portes ouvertes, sa nouvelle gamme d’éviers de cuisine à encastrer (Lingot, Fresh) ainsi qu’une large gamme de bols et de plan vasque pour les meubles de salles de bain.

En Effet, Sanimeuble a profité de ces journées pour dévoiler ses nouveaux meubles de salles de bain dans le cadre de la diversification de sa gamme de produits.

Sanimeuble a présenté aussi les dressings et cuisines qui répondent aux attentes des consommateurs ainsi que les décorateurs d’intérieur et les architectes.

Outre le fait qu’elles ont permis à Sanimed et Sanimeuble de mettre en valeur leurs nouveaux produits et tendances qui répondent aux normes internationales et aux besoins des clients les plus exigeants, ces journées ont permis aux deux sociétés de renforcer leur réseautage et leurs connexions avec leurs partenaires dans un cadre exceptionnel à l’île de Djerba.