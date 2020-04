Sami Tahri : Les tickets restaurants sont attribués aux fonctionnaires publics dans le cadre de conventions signées avec la partie syndicale et ne peuvent être supprimés par décret gouvernemental comme les bons d’essence

Dans une déclaration à l’agence Tap , Sami tahri porte-parole officiel de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) , a souligné que Les tickets restaurants sont attribués aux fonctionnaires publics dans le cadre de conventions signées avec la partie syndicale et ne peuvent être supprimés par décret gouvernemental comme les bons d’essence .

Sami Tahri a aussi ajouté que le gouvernement est appelé à se concerter avec la partie syndicale avant de décider la suppression des tickets restaurants accordés aux fonctionnaires publics en application à des conventions signées entre les syndicats et les directions des offices et des établissements publics aux niveaux central et régional.