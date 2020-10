Sami Kamoun : Nous vivions dans l’espoir que le gouvernement intervienne !

Sami Kamoun, porte-parole des sociétés pétrolières, est intervenu sur les ondes de radio Express FM, dans le cadre de l’émission Ecomag du mardi 13 octobre 2020, à propos du dossier d’El-Kamour, indiquant que la situation est très difficile et se traduit par une baisse significative de l’activité pétrolière en Tunisie depuis le mois de janvier.

« Entre la crise sanitaire du Covid-19 et la fermeture de la vanne, nous nous retrouvons coincés, et nous vivons dans l’espoir que le gouvernement intervienne pour nous sortir de cette situation » a expliqué Sami Kamoun avant d’ajouter qu’aucune partie concernée par la résolution de la problématique n’a donné signe de vie. « Nous avons vécu des situations risquées et même dangereuses, on nous a volé des camions, des voitures, on nous a carrément braqués et ils ont fermé les champs de pétrole » a déploré Sami Kamoun.

2000 postes d’emploi directes et 3000 indirectes sont concernés et qui étaient menacés de disparaître, a précisé le porte-parole des sociétés pétrolières. Par ailleurs, et s’ajoute à cette situation, le fait que les permis de forage de pétrole sont bloqués au niveau de l’Assemblée des représentants du peuple depuis quatre ans. « Ils disent qu’il y a suspicion de malversation, pendant ce temps-là nous perdons du temps et nous creusons davantage le déficit énergétique du pays » a regretté Sami Kamoun.

L'interview: ملفّ الكامور :مفاوضات مع تغييب الشركات البترولية ؟ سامي كمّون المتحدّث باسم الشركات البترولية يجاوب#Eco_Mag Publiée par Express FM sur Mardi 13 octobre 2020

