Sami Ben Jannet: Un programme de sauvetage économique pour l’année 2021 proposé par l’ITES

Le Directeur général de l’Institut tunisien d’études stratégiques, Sami Ben Jannet a déclaré aujourd’hui, mercredi 18 novembre 2020, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, que l’ITES propose un programme de sauvetage économique pour l’année 2021 à travers l’étude qui a été élaborée. Il a ajouté au même titre qu’un programme de relance économique sera préparé à l’horizon de 2025.

L’invité d’Expresso a indiqué de même que l’une des caractéristiques les plus importantes du programme de sauvetage économique 2021 est l’unification des visions en plus de la coordination entre la politique budgétaire, la politique fiscale ainsi que la politique financière du pays. Sami Ben Jannet a ajouté qu’il est nécessaire d’étudier la possibilité de réduire le taux d’intérêt de la Banque centrale, indiquant qu’il est essentiel de se concentrer sur l’investissement dans l’économie tunisienne.

Dans un autre propos, le DG de l’ITES a souligné que la loi sur le partenariat entre le secteur public et le secteur privé doit être évaluée et que certains mécanismes doivent être reconsidérés afin de contribuer à la mise en place de projets en termes de partenariat entre les deux secteurs. Et de poursuivre par ailleurs: » Il faudra faire une distinction entre le rôle social et le économique afin de préserver les entreprises publiques. »

Concernant le programme de relance économique à l’horizon 2025, Sami Ben Jannet a souligné qu’il est nécessaire de revoir le rôle de l’Etat dans le domaine économique, indiquant qu’il doit y avoir un consensus sur le financement de l’économie.

