Saloua Sghaier : Le nombre des projets d’investissement déclarés a régressé de 21,6%

Invitée sur le plateau de l’émission Expresso sur radio Express FM du mardi 6 octobre 2020, la ministre de l’Industrie, l’Energie et les Mines, Saloua Sghaier afin de commenter une étude élaborée par l’API et l’IACE, sur l’état des lieux et le degré de préparation des PME à la deuxième vague du Covid-19. Elle a indiqué que 80% des entreprises interrogées ont déclaré avoir repris leur activité après le confinement. Saloua Sghaier a ajouté qu’il ressort de ladite étude un indicateur relevant de l’investissement et qui est particulièrement intéressant : »le nombre des projets d’investissement déclarés a régressé de 21,6% au cours des 8 premiers mois de l’année 2020. En revanche, le volume de l’investissement a évolué de 3%. Ceci dénote du fait qu’en dépit de la crise sanitaire et par ricochet économique, les investissements en Tunisie et au niveau des entreprises a poursuivi sa croissance. »

Dans le même propos, Saloua Sghaier a expliqué que la baisse du nombre des projets a entraîné une baisse au niveau de la création d’emploi de l’ordre de 2,9%, selon la même étude. « La Tunisie est restée une destination intéressante pour les investissements, et cela est très positif pour le pays et doit être investi davantage » a souligné la ministre de l’Industrie. Cette dernière a expliqué par ailleurs, qu’au cours de la première vague du Covid-19, les entreprises ne mesuraient pas l’ampleur des risques et des conséquences qui en découlent. Aujourd’hui, « nous sommes dans le contrôlable au niveau du périmètre de gestion » a précisé Saloua Sghaier. Le confinement total ne sera pas remis en place par la majorité des pays qui s’orientent plutôt vers une nouvelle adaptation en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. « Les entreprises se retrouvent face à deux problématiques importantes : la première consiste en les marchés de débouchés, et la seconde en le financement. Toute PME et tout secteur en fonction de leurs spécificités gèrent cette problématique d’une manière appropriée » a expliqué Saloua Sghaier.

En outre et toujours dans le registre de ladite étude, la ministre de l’Industrie a indiqué que 65% des PME sondées déclarent s’attendre à une baisse de leur chiffre d’affaires. 71% parmi ces entreprises estiment cette baisse à plus de 20%. « Il existe donc des craintes au niveau des marchés, du chiffres d’affaires ainsi que du financement pour les PME. Face à cela, les décideurs doivent réfléchir aux mesures accompagnatrices au profit de ces entreprises » conclut Saloua Sghaier.

Nadya Bchir