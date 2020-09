Sadok Jebnoun : Il faut que des banques chinoises s’installent en Tunisie pour attirer l’investissement chinois

Intervenu dans le programme Ecomag du mardi 29 septembre 2020, l’expert en investissement Sadok Jebnoun, a indiqué que la Chine est devenue la première puissance économique à égalité avec les États-Unis d’Amérique et, en 2025, elle aura une indépendance technologique totale. Il a souligné que de nombreux investissements chinois ont été engagés dans certains pays, à l’instar du Singapour avec une enveloppe de 16 milliards de dinars. «L’Asie absorbe 15% de nos produits exportés, sans qu’un effort particulier ne soit déployé, il faut qu’un certain dynamisme soit créé, car il n’existe pas encore de mécanisme pour encourager l’investissement au moment où la Banque centrale bloque en quelque sorte l’application de certaines dispositions relatives au Code de change » a expliqué Sadok Jebnoun.

L’invité d’Ecomag a précisé que ce qui est demandé actuellement est la mise en place d’une infrastructure d’investissement et se lancer avec un fonds d’investissement commun. Il faut également une présence directe et physique des banques chinoises en Tunisie, sachant qu’il existe une série d’opportunités d’investissement chinois de haute importance mais qui ne se concrétisent pas en raison d’un nombre de difficultés et d’obstacles. Toutefois, Sadok Jebnoun a expliqué que si la Chine s’oriente vers la Tunisie ce sera en raison, d’abord de l’existence d’une bonne relation bilatérale et diplomatique entre les deux pays. Ensuite, car la Tunisie dispose de compétences capables de développer des applications et des programmes informatiques d’un niveau égal à celui de ce qui se fait en Europe. Le point faible de la Tunisie est l’absence de financement mais qui peut être remédier par la Chine grâce à ses grandes entreprises d’envergure internationale.

Nadya Bchir.