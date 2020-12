Sadok Jabnoun: les questions soulevées par la BM concernant les finances publiques en Tunisie doivent être prises au sérieux.

Le Consultant en investissement, Sadok Jabnoun a déclaré, mercredi 23 décembre 2020, au micro de radio Express FM, que le dernier rapport de la Banque mondiale prévoit un taux de croissance de -9,2% pour l’année 2020 et de -5,8% pour l’année 2021, ce sont, en effet des chiffres attendus.

Il a ajouté que cela révèle des carences structurelles de l’économie ainsi que l’incohérence de sa situation, qui a d’ailleurs été encore aggravée par la crise du Covid-19. Cela indique également, que l’économie tunisienne dépend fortement des services sans atteindre une valeur ajoutée élevée, tout en marginalisant l’agriculture. Sadok Jabnoun a également expliqué qu’il n’y a pas de politique forte permettant de faire face à l’impact du Covid sur le niveau économique.

L’invité d’EcoMag a considéré que ce qu’il doit être fait aujourd’hui, est de placer l’investissement et l’entreprise au cœur de la nouvelle dynamique, lever tous les obstacles administratifs et activer la loi d’économie solidaire afin d’améliorer la productivité et la valeur ajoutée. Et de poursuivre que des réformes profondes doivent être entreprises et que les questions soulevées par la Banque mondiale concernant les finances publiques en Tunisie doivent être prises au sérieux.

Sadok Jabnoun a également ajouté que, dans un court laps de temps, une résistance plus forte au Covid doit être faite en termes de santé. Il a souligné que le développement social ne peut avoir lieu que grâce à une économie forte, ajoutant que reporter les solutions nécessaires a fait que le pays vive dans une économie fermée. Et d’expliquer que 2021 sera une année de récession dans l’Union européenne, où la croissance sera inférieure à la moyenne et faible dans les pays partenaires de la Tunisie, ce qui aura un impact négatif sur l’économie nationale.

N.B