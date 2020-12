Romdhane Ben Amor: Le chef du gouvernement n’a pas compris le phénomène de l’immigration clandestine

Le porte-parole officiel du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, Romdhan Ben Amor a déclaré aujourd’hui, jeudi 17 décembre 2020, lors de son intervention dans le programme Expresso, concernant la position du forum quant aux déclarations du chef du gouvernement liées au dossier de la migration clandestine, que l’opinion publique en Tunisie et à l’étranger était choquée par ces propos, de surcroît dans un pays qui a réalisé une sorte de transition démocratique et consacré les droits et libertés. « La Tunisie représente une exception dans la région de par sa conception des droits de l’homme » a-t-il souligné.

Romdhan Ben Amor a ajouté: «Ce qui nous a le plus choqués dans la déclaration du chef du gouvernement, ce n’était pas uniquement son adoption d’approches d’extrême droite en ce qui concerne les questions d’immigration, mais plutôt le fait que Hichem Mechichi n’avait pas compris le phénomène même si la question fait partie de l’un des premiers dossiers qui lui ont été présentés.» En effet, selon l’invité d’Expresso, il s’agit du dossier principal lié à la visite officielle du chef du gouvernement en France, et donc « il doit avoir une pleine compréhension de ce phénomène dans ses dimensions juridiques, économiques et sociales. »

Le porte-parole officiel du Forum a déclaré que ladite déclaration prouve que le chef du gouvernement n’a pas traité le dossier d’immigration, notant que des milliers de Tunisiens en Europe sont en situation irrégulière et en voie de régulariser leur statut juridique. Et de poursuivre qu’il y a des milliers d’autres Tunisiens qui sont passés par cette étape et sont désormais une force de construction dans les pays où ils se trouvent.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/497008967941109