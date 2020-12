Romdhan Ben Amor: 900 mille familles en Tunisie sont en situation d’extrême pauvreté

Romdhan Ben Amor, représentant du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, a annoncé aujourd’hui, 24 décembre 2020, lors du programme EcoMag, qu’il y a une très forte augmentation du taux d’extrême pauvreté en Tunisie. Il a ajouté que l’exposition à la crise de Coronavirus n’était pas au même niveau pour tous car tout le monde n’avait pas la même capacité à faire face aux effets de la pandémie, en particulier avec les procédures limitées de lutte contre celle-ci.

L’invité d’EcoMag a précisé qu’environ 900 000 familles en Tunisie sont en situation d’extrême pauvreté, c’est-à-dire que plus de 3,2 millions Tunisiens sont en situation d’extrême vulnérabilité, ce qui équivaut à plus de 27% de la population. Romdhan Ben Amor a également indiqué que la politique de fermeture partielle du pays sans prendre de mesures appropriées a encore aggravé la crise, ajoutant que la situation sera difficile dans les années à venir sur le plan social.

Romdhan Ben Amor a expliqué que la classe moyenne dans notre pays a diminué à moins de 50%, car une partie de ce groupe rejoindra celui qui souffre de la pauvreté. Et d’ajouter que malgré que le gouvernement de Fakhfakh ait pris des mesures afin d’aider les entreprises et préserver les emplois, de nombreux d’entre eux ont fermé et des milliers de travailleurs ont été licenciés, ajoutant que ces mesures étaient impuissantes au niveau des institutions et des individus.

Il a également souligné que l’année 2021 sera plus difficile que l’année en cours et l’une des années les plus difficiles de la dernière décennie, notamment à la lumière du déclin de la saison agricole, de l’abandon des groupes sociaux touchés ainsi que de l’échec de la loi de finances à inclure les mesures sociales adéquates.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/317204816146306