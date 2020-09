RNTA: 65 millions de dinars de pertes provenant de l’importation de cigarettes.

Intervenu dans le cadre de l’émission » Ligne Rouge » , le président Directeur Général de la Régie nationale des tabacs et des allumettes, Taoufik Abbès,a indiqué, ce samedi 26 septembre 2020, que le secteur du tabac se compose de deux institutions, à savoir la Régie nationale des tabacs et des allumettes et l’usine de tabac de Kairouan, qualifiant l’activité de la Régie et celle de l’usine d’homogène et complémentaire.

Le PDG de la RNTA, a en outre déclaré qu’il existe actuellement 16 000 autorisations d’exploitation des débits de tabac, indiquant dans le même contexte que le marché interne est comblé par la contrebande, ce qui engendre des pertes en recettes pour l’Etat de l’ordre de 478 millions de dinars pour les cigarettes et 900 millions de dinars pour le maâssal de la chicha .

Abbés a par ailleurs indiqué qu’ environ 70% de la production de la RNTA en cigarettes est consommée sur le marché local, soulignant que le pourcentage restant (30%) représente des cigarettes étrangères de diverses origines.

L’invité de l’émission « Ligne Rouge » a également évoqué le volume des pertes au niveau de la RNTA, qui selon lui s’élève à environ 65 millions de dinars, résultant principalement de l’importation de cigarettes étrangères, étant donné que l’État est le seul bénéficiaire de la commercialisation de ces produits sur la marché tunisien.