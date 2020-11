Ridha Saidi: Les Sukuks ne sont pas une solution nouvelle et elle est adoptée dans les grandes économies dans le monde

Ridha Saidi, ancien ministre conseiller chargé du dossier économique et du suivi des projets publics, a indiqué, au micro de radio Express FM, jeudi 26 novembre 2020, qu’en matière de budget de l’Etat au titre de l’année en cours, un élément négatif en est ressorti à savoir : des dépenses qui dépassent les recettes de manière à avoir creuser un déficit qui ne peut actuellement être rattrapable à travers l’édition des Sukuks. « Les solution qui s’imposent à ce stade sont notamment la compression de certaines dépenses à l’instar des dépenses de compensation, qu’il faudra absolument réformer » a ajouté Ridha Saidi.

Par ailleurs, l’ancien conseiller a expliqué que parmi les solutions figurent les Sukuks. « Une loi dans ce sens a été initiée depuis 2013 mais qui n’a toujours pas été activée ou appliquée » a souligné Ridha Saidi. Et d’ajouter que les Sukuks sont très adoptés dans de nombreux pays, ils représentent les actifs réels et qui ne recourent pas au taux d’intérêt. En outre, Ridha Saidi a souligné que les Sukuks sont des ressources exceptionnelles pour l’Etat: « A l’époque où feu Slim Chaker était ministre des Finances, il avait proposé l’intégration des Sukuks et il était question alors de commencer par le Stade de Radès. Toutefois, il y a eu un grande polémique qui a fait que cette solution a été laissée tombée » a indiqué Ridha Saidi.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/183016083451458