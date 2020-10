Ridha Ben Mahmoud : Nous avons ouvert une enquête sur la hausse des tarifs faite par les opérateurs téléphoniques

Le président du Conseil de la concurrence, Ridha Ben Mahmoud a indiqué, lundi 12 octobre 2020, lors de son intervention sur radio Express FM, que le Conseil a ouvert une enquête portant sur l’augmentation de tarifs opérée par les trois opérateurs téléphoniques de la place. Il a expliqué que le rapporteur général du Conseil joue un rôle de veille qui lui permet de suivre tout ce qui se passe sur les différents marchés. Lorsqu’une opération telle que celle faite par les opérateurs téléphoniques est constatée, le rapporteur établi un rapport qu’il soumet au délégué du gouvernement. Un comité dédié à l’étude de la plainte ou le fait contesté examine la pertinence de celle-ci et décide ou non de l’ouverture d’une enquête. « Pour l’heure, il est encore question de suspicions et non encore d’accusation » a précisé le président du conseil de la concurrence.

Par ailleurs, Ridha Ben Mahmoud a confirmé que les pénalités recueillis par Conseil étaient estimés à 8,8 millions de dinars depuis 2008 et ce, uniquement dans le domaine des télécommunications. « Les secteurs dans lesquels des problèmes ont été soulevés sont les communications et les marchés publics. La concurrence n’a pas été acceptée par les opérateurs de télécommunications entre eux, néanmoins, aujourd’hui il n’y a plus autant de plaintes de leur part que par le passé » a précisé Ridha Ben Mahmoud ajoutant que dans le cadre des accords publics, il peut y avoir d’étranges alliances dont la plupart d’entre elles sont des offres de couverture pour diviser le marché. « Aujourd’hui, les entreprises qui se présentent pour les marchés publics sont des entreprises familiales qui s’assurent que le marché ne leur échappe pas » a souligné le président du Conseil de la concurrence.

Ridha Ben Mahmoud a indiqué, en outre qu’une pénalité financière d’environ 979 mille dinars a été infligée à une société internationale spécialisée dans la fabrication et la promotion de lessives en poudre et assouplissants, de shampoings, de teinture pour les cheveux, de désodorisants, de couches jetables pour bébés et de serviettes hygiéniques et ce, pour raison de surexploitation de la dépendance économique. La surexploitation de la situation de dépendance économique se manifestait à travers le fait que la défenderesse, sans raison objective, a suspendu abruptement la distribution exclusive d’un certain nombre de ses produits sur le territoire tunisien.

