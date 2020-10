Réunion entre la CONECT et la ministre l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Une réunion s’est tenue le mardi 20 octobre 2020 entre une délégation de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, CONECT, à sa tête, son président, M. Tarak Cherif et la ministre l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme Olfa Ben Ouda, ainsi que des hauts cadres du ministère.

Les moyens et axes de la collaboration entre le milieu de l’entreprise et le milieu universitaire pour une meilleure qualification de l’étudiant et pour l’optimisation de l’employabilité ont été discutés durant cette réunion.

La formation alternée a également été évoquée comme méthode d’optimisation des capacités de l’étudiant, impliquant à la fois l’entreprise et l’université.

Une plus grande coopération entre la CONECT et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la recherche a par ailleurs été décidée.

En effet, la CONECT a exprimé sa volonté de contribuer aux projets de réformes et de mise à niveau pour une meilleure employabilité et pour une recherche scientifique à fort impact socioéconomique.

Dans ce cadre, la délégation de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie et Mme la ministre ont discuté la possibilité de co-créer des projets innovants à haute valeur ajoutée technologique de type 4P (Public – Private – People – Partnership).