Retrait de 10 421 permis de conduire et saisie 204 véhicules sur tout le territoire Tunisien

La garde nationale en cette période de confinement et jusqu’au 12 Avril 2020 , a placé en garde à vue 567 personne pour non respect de l’isolement sanitaire , a rédigé 289 PV à l’encontre des commerçants qui ne se sont pas conformés à la décision de fermeture et 127 personnes interpellées dans cette même période .

la Garde nationale a aussi retiré 10 421 permis de conduire et 10 432 cartes grises et saisi 204 moyens de transport sur tout le territoire, durant la même période.

A noter aussi que les activités de la Garde nationale entre le 5 et le 11 avril, ont permis d’avorter 49 opérations de contrebande de marchandises d’une valeur estimée à près d’un million 774 mille dinars.