Restez actif et en forme chez vous avec votre Galaxy

Comme beaucoup d’entre vous s’adaptent à de nouveaux horaires de télétravail, il est important de ne pas laisser de côté votre routine fitness. Même si vous ne pouvez pas accéder à votre salle de sport habituelle ou courir le long de votre itinéraire préféré, il existe de nombreuses autres façons de suivre vos objectifs de remise en forme.

Pour les utilisateurs de Galaxy, Samsung Health propose de nombreux programmes et trackers pour vous aider à rester actif et en bonne santé. Prenez quelques secondes pour définir vos objectifs et l’application vous proposera une gamme de programmes de remise en forme adaptés à vos différents besoins, à l’instar des étirements et du renforcement de l’endurance. Par ailleurs, l’application offre des moyens simples et faciles pour vous aider à maintenir votre bien-être. Grâce à Samsung Health, vous pouvez faire le suivi de votre régime alimentaire et profiter de guides de méditation.

Consultez nos conseils ci-dessous pour en savoir plus.

Apportez du nouveau dans vos entraînements

Avec Samsung Health sur la série Galaxy Watch, vous pouvez facilement démarrer divers entraînements chez vous pour continuer à vous mettre au défi. Comment trouver de nouveaux exercices pour vos entraînements sur Galaxy Watch: Appuyez sur l’icône Samsung Health sur l’écran d’accueil Faites défiler vers le bas et sélectionnez Appuyez pour accéder à différents trackers d’exercice Sélectionnez un exercice pour commencer le suivi

Trouvez de nouvelles idées d’entraînement et des programmes de fitness sur mesure dans la section «Découvrir» de Samsung Health. Comment accéder aux programmes de fitness: Appuyez sur « Découvrir » dans le coin inférieur droit de l’écran d’accueil de Samsung Health Sélectionnez «Programmes»



Suivez votre Régime Alimentaire

Gardez une trace de vos repas pour vous assurer que votre alimentation est équilibrée. Samsung Health vous permet également de surveiller facilement votre consommation quotidienne d’eau et de café.

Prenez un moment pour respirer et vous détendre

N’oubliez pas de vous reposer l’esprit et le corps après une longue journée de télétravail.

En mesurant votre fréquence cardiaque et autres facteurs, le tracker de stress vous permet de savoir quand vous devez faire une pause.

Sélectionnez stress

Mesurez votre niveau de stress actuel

Essayez un exercice de respiration pour calmer votre esprit et votre corps.

Restez décontracté en suivant une large gamme de méditation guidée proposée par Calm dans Samsung Health [1] .

. Comment accéder à Calm: Sélectionnez «Découvrir» dans le coin inférieur droit de l’écran d’accueil de Samsung Health. Sélectionnez «Mindfulness»



Établir une routine de sommeil

Il est essentiel de respecter un horaire de coucher régulier pour maintenir votre bien-être. Surveillez vos habitudes de sommeil et suivez vos rituels nocturnes pour améliorer la qualité de votre sommeil. Comment afficher vos habitudes de sommeil sur Galaxy Watch Appuyez sur l’icône Samsung Health sur l’écran d’accueil Faites défiler vers le bas et sélectionnez Veille



[1] La disponibilité de Calm dans Samsung Health varie selon les pays et les régions. Les fonctionnalités et services disponibles peuvent également varier selon le pays et la région.