Rassemblement de jeunes manifestants pour dénoncer le projet de loi sur la protection des forces de sécurité intérieure et de la douane

Des dizaines de jeunes manifestants se sont rassemblés, jeudi après-midi, à l’Avenue Habib Bouguiba, à Tunis, pour dénoncer le projet de loi relatif à la protection des forces de sécurité intérieure et de la douane.

Ce projet de loi, soumis à l’Assemblée des représentants du peuple, fait face à une vague de contestations de la part de la plupart des composantes de la société civile et des partis politiques.

Les manifestants, membres d’associations de défense des droits de l’Homme et d’organisations politiques de gauche, s’étaient, d’abord, rassemblés à la Place du Bardo, devant le siège du parlement, avant de rejoindre l’Avenue Habib Bourguiba où ils ont été empêchés par les forces de l’ordre de se diriger vers le ministère de l’Intérieur.

Les manifestants se sont, donc, rassemblés devant le Théâtre municipal, à Tunis, brandissant des slogans contre ledit projet de loi qui, selon eux, « menace les libertés et place les forces sécuritaires au-dessus de toute redevabilité ou reddition de comptes ».

Plus d’une vingtaine d’associations et d’organisations ainsi que plusieurs partis politiques ont appelé le parlement à ne pas adopter le projet de loi relatif à la protection des forces de sécurité intérieure et de la douane.

L’examen de ce projet de loi était initialement prévu ce jeudi, avant d’être reporté.