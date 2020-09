Raja Trabelsi : 1510 entreprises ont obtenu l’accord pour un financement !

La gouverneur de Sousse, Raja Trabelsi est intervenu sur les ondes de radio Express FM, mardi 29 septembre 2020, indiquant, dans le cadre de la tenue du Start-U Digital Talents, qu’au regard de la situation des finances publiques, l’apport du secteur privé toute activité confondu, ne peut qu’être le bon contribuable dans le processus d’amélioration de ladite situation. S’agissant des attributions d’un gouverneur, Raja Trabelsi a expliqué que l’action, en matière de création d’emploi et d’incitation à l’investissement, de son département se focalise sur un axe : il concerne les moyens de relance dans un nombre de secteurs comme le tourisme et l’industrie connaissant d’importantes difficultés; « Nous étudions les moyens de cette relance tout en tenant compte du fait que cette relance requiert plus que l’intervention régionale. D’ailleurs, nous nous sommes déplacés dans différentes zones industrielles en essayant de débloquer certaines situations et pour être franche, cela a été assez facile à faire » a expliqué Raja Trabelsi.

Par ailleurs, la gouverneur a indiqué que dans le cadre d’une manifestation placée sous le signe de l’investissement privé et la création d’emploi, il y a eu 2200 entreprises qui ont présenté leur dossier afin d’obtenir un financement. 1510 entreprises ont obtenu l’accord pour leur demande. Dans le registre de la digitalisation de l’administration, Raja Trabelsi a expliqué que le programme y afférent a été mis en place depuis des années mais n’a pas été correctement réalisé. « Une frange très infime de citoyens a adhéré à cette digitalisation en se dotant les moyens électroniques nécessaires, et l’administration n’a pas suivi afin d’assurer les services fournis aux citoyens » a souligné la gouverneur.

Interview avec Mme la gouverneur de SousseComment améliorer l'employabilité et l'adaptabilité des jeunes et retenir les compétences ?Expresso en direct de "Start-U Digital Talents" 2020/2021 #Expresso Publiée par Express FM sur Mardi 29 septembre 2020

Nadya Bchir