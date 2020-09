Radhouen Fatnassi : 69% des ouvrières agricoles n’ont pas de couverture sociale !

Intervenu dans le cadre de l’émission Ecomag, l’expert en affaires locales, Radhouen Fatnassi a indiqué, ce vendredi 25 septembre 2020, à propos de la question brûlante du transport des ouvrières travaillant dans l’agriculture, qu’il existe un réel problème au niveau de l’application des lois mises en place afin de protéger ces ouvrières et réduire, sinon en finir, avec les accidents routiers dus aux moyens de transports incongrus. Il a ajouté qu’il s’agit de tout un système défectueux qui renferme aussi bien la dimension logistique que celle de la couverture sociale et économique.

En effet, selon une étude approfondie menée sur le thème de la femme travaillant dans le secteur agricole , il en ressort que 45% des ouvrières ayant répondu au questionnaire, ne travaillent qu’environ deux jours par semaine, soit moins de 100 jours par an. 58% des répondantes perçoivent un salaire variant entre 10 et 15 dinars par jour. Aussi, 61% de ces ouvrières se déplacent sur leur lieu de travail via un moyen de transport irrégulier. En ce qui regarde l’affiliation à la sécurité sociale, l’étude en question évoque 69% de ces ouvrières qui n’en bénéficient pas.

Par ailleurs, et toujours dans le cadre de ladite étude, Radhouen Fatnassi a souligné que 71% des femmes sondées affirment être victimes de violences et certaines ont été abusivement licenciées. Il a appelé à cet effet, de mettre en place un cadre juridique et règlementaire unifié qui traite de toutes les questions spécifiques au travail des ouvrières dans le secteur agricole. L’expert en affaires locales a mis l’accent sur l’importance d’appliquer les lois existantes qui continue à faire défaut en dépit de tous les textes efficaces promulgués.

الدوسي: اليوم نرجعوا على معضلة نقل العاملات في القطاع الفلاحي مع صابرين بن محمود ، بعد ما صدر القانون وينو التفعيل؟ فاش نستناو؟ منين التعطيل؟ضيفنا الخبير في الشأن المحلي رضوان الفطناسي صاحب دراسة معمقة حول المرأة العاملة في القطاع الفلاحي#Eco_Mag Publiée par Express FM sur Vendredi 25 septembre 2020

N.B