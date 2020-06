Qui sont les « Antifa » que Donald Trump veut qualifier d’organisation terroriste ?

Donald Trump a déclaré vouloir qualifier les « Antifa » (antifascistes) d’organisation terroriste. Mais qui sont les « Antifa » ?

Antifa est le nom collectif utilisé par différents groupes autonomes et souvent informels se réclamant de l’antifascisme. Les groupes Antifa sont connus pour leur recours à l’action directe pour s’opposer à l’extrême droite, pouvant aller jusqu’à la destruction de biens matériels et la violence physique lorsqu’ils le jugent nécessaire.

La plupart de ces groupes sont anti-gouvernementaux et anti-capitalistes, et appartiennent à des mouvances d’extrême gauche anarchistes, communistes ou socialistes. Ils mettent l’accent notamment sur la lutte directe contre l’extrême droite et les mouvements prônant la suprématie de la race blanche.

Aux États-Unis, les « Antifa » désignent des individus ou des groupes actifs aussi bien contre le racisme, que l’homophobie ou la lutte contre un capitalisme débridé, à l’image des mouvements Black lives matter ou Occupy Wall Street.

L’antifascisme outre-Atlantique n’a aucune figure de proue, ni hiérarchie, ni structure établie. Le New York Times souligne, par ailleurs, que la mouvance antifasciste s’inscrit dans une « constellation de mouvements militants qui se sont rassemblés ces dernières années pour s’opposer à l’extrême droite ».

Cette mouvance a néanmoins pris de l’ampleur depuis l’élection de Donald Trump en novembre 2016 et encore plus à la suite de la manifestation de suprémacistes blancs organisée en 2017 à Charlottesville (Virginie), souligne l’Anti-defamation league (ADL), une ONG américaine de lutte contre l’antisémitisme et de défense des droits humains.

Sur les réseaux sociaux, seuls quelques groupes se réclament de l’antifascisme. C’est le cas de New York Antifascist, Always Antifascist ou encore d’ANTIFA Philadelphia. « Nous surveillons et faisons face au fascisme, au racisme et à l’oppression de toutes sortes à Philadelphie et dans le monde entier », écrit le groupe sur Twitter pour décrire son action.

Agences