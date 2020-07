Qui est Hichem Mechichi, chargé de former le gouvernement?

Le Président de la République, Kais Saied, a, officiellement, désigné l’actuel ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, de former le prochain gouvernement.

Mechichi a occupé jusque là le poste de ministre de l’Intérieur au gouvernement de Elyes Fakhfakh. Il a été, auparavant, nommé premier conseiller à la présidence de la République en charge des affaires juridiques,.

Il a, également, occupé le poste de chef de cabinet ministériel dans les départements de la Santé, des Affaires sociales et du Transport. Mechichi a, aussi, été membre de la Commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation, fondée en 2011 et présidée alors par feu Abdelfattah Amor.

Hichem Mechichi est titulaire d’une maîtrise de droit de la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis et d’un Master en droit, sciences politiques et administration publique de l’Ecole nationale d’administration (ENA).

Il est à rappeler que Ennahdha et le Courant démocratique se sont opposés à sa nomination au poste de ministre de l’Intérieur.