Prolongation du couvre-feu sur le Grand-Tunis jusqu’au 6 novembre

Dans un communiqué publié aujourd’hui, jeudi 22 octobre 2020, les gouverneurs de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba ont décidé de prolonger le couvre-feu dans les gouvernorats du Grand Tunis à partir de demain vendredi 23 octobre jusqu’au vendredi 6 novembre.

Le couvre-feu débutera de 21 heures et se prolongera jusqu’à 5 heures du matin du lundi au vendredi, et de 19 h à 5 h le samedi et dimanche.

Communiqué