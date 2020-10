Professeur décapité à Paris : Mechichi exprime à Jean Castex la solidarité de la Tunisie avec la France

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a exprimé, samedi, au premier ministre français, Jean Castex, la solidarité de la Tunisie avec la France, suite à l’attaque terroriste survenue vendredi dans la banlieue parisienne et dont a été victime un citoyen français.

Dans un entretien téléphonique avec son homologue français, Mechichi a souligné que la Tunisie rejette toutes les formes de violence, d’intégrisme et de terrorisme et qui n’ont aucun lien avec l’islam et ses valeurs de tolérance, insistant sur l’importance du respect de la liberté d’expression et de conscience.

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, fait part, au nom du peuple tunisien, de sa sympathie et ses sincères condoléances au peuple français ami.

Plutôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi avait adressé un message de compassion à son homologue français Jean-Yves Le Drian suite à cette attaque.

Selon des médias français, un professeur d’histoire-géographie a été décapité en fin d’après-midi, vendredi 16 octobre, à Conflans-Saint-Honorine (Yvelines), et son agresseur présumé a été tué par balle par la police dans la ville voisine d’Eragny (Val-d’Oise) quelques instants plus tard.

Le professeur en question aurait mené, en classe, une intervention sur la liberté d’expression en lien avec les caricatures du prophète Mohamed.

Le Parquet national antiterroriste français (PNAT) s’est saisi de l’enquête ouverte pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».