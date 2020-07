Présidence du gouvernement: liste officielle et définitive des candidats

Les différents partis politiques et coalitions parlementaires ont présenté leurs candidats au poste de chef du gouvernement, comme stipulé par la Présidence de la République.

Voici la liste officielle et définitive des candidats:

Ennahdha: Fadhel Abdelkefi / Khayam Turki

Qalb Tounes: Fadhel Abdelkefi / Khayam Turki

Attayar: Mohamed Abbou / Ghazi Chaouachi / Mohamed Hamdi

Tahya Tounes: Fadhel Abdelkefi / Khayam Turki / Hakim Ben Hammouda / Sonia Ben Cheikh / Wadie Jary

Bloc national: Ridha Charfeddine / Hatem Mliki / Fadhel Abdelkefi / Hakim Ben Hammouda

Mouvement la Tunisie en avant: Fadhel Abdelkefi / Hakim Ben Hammouda

La Voix des agriculteurs: Safi Said / Mongi Hamdi / Ghazi Chaouachi / Sonia Ben Cheikh / Fethi Zouhaier

Al Badil: Hakim Ben Hammouda / Fadhel Abdelkefi / Khaled Gaddour / Khayam Turki / Ali Kooli

Union populaire républicaine: Lotfi Mraïhi

Le trio démissionnaire de Tahya Tounes (Korchid, Zammel et Aouadi): Fadhel Abdelkefi / Ghazi Jeribi / Khaled Gaddour

A noter que le Parti destourien libre a fait savoir qu’il n’est pas concerné par les pourparlers, alors que la Coalition Al-Karama a refusé de présenter des candidats en signe de protestations contre la décision du Président de la République, Kais Saied, d’engager des « pourparler » écrits.

Nommé par 7 partis et coalitions, Fadhel Abdelkefi est le candidat le plus cité, suivi par Khayam Turki et Hakim Ben Hammouda, nommés, chacun, par 4 partis et coalitions et