Pour des mesures d’urgence pour protéger les migrants et les réfugiés en Tunisie du Covid 19

L’association Tunisienne de soutient des minorités , demande la publication d’un décret , qui permettra aux réfugiés et aux migrants d’ajuster leur situation , d’avoir un certificat de résidence provisoire renouvelable jusqu’à la fin de cette crise sanitaire .

Dans son communiqué publié le jeudi 9 Avril , l’association tunisienne de soutien des minorités , pense que ce décret permettra d’avoir le nombre exact de migrants , déterminer leur lieu de résidence et donc de pouvoir leur fournir de l’aide et leur apporter une assistance médicale et de surtout de résoudre le problème de logement qui se pose actuellement .

Dans le même contexte , l’association a précisé que les autorités publiques ont apporté de l’aide à cette communauté , une aide qui reste qui est non ciblée et pas suffisante .