Peter Prügel : Aux jeunes tunisiens, je dis « ne perdez pas espoir en un bon avenir professionnel en Tunisie! »

Peter Prügel, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, est intervenu dans la matinée du 23 septembre au micro de radio Express FM, dans le cadre de la tenue du Salon Digital d’Emploi et Création d’entreprise, afin de faire part de son point de vue sur la question de l’emploi en Tunisie. Il a indiqué que la situation économique et en l’occurrence celle du marché de l’emploi est difficile et préoccupante, aggravée par la pandémie du Covid-19. Cette dégradation touche, selon les dires de l’ambassadeur, particulièrement la jeune génération qui a besoin de saisir des opportunités afin de réussir son avenir professionnelle en Tunisie.

Dans le même propos, Peter Prügel a expliqué que l’Allemagne entend poursuivre le déploiement de son aide technique et financière à la Tunisie à travers les différentes structures de coopération à l’instar de la GIZ. Une aide qui s’adresse essentiellement aux jeunes entrepreneurs, les start-ups, les petites entreprises; ceux qui ont le potentiel d’élargir la gamme de l’entrepreneur en Tunisie. « Il est important de renforcer l’employabilité des jeunes. Ceci peut se faire à travers une meilleure adaptation de la formation professionnelle au besoin du marché de l’emploi, et de surcroît, l’amélioration des liens entre l’employeur et le chercheur de l’emploi » a précisé l’ambassadeur de l’Allemagne avant de conclure par un message adressé aux jeunes tunisiens leur disant de ne pas perdre espoir en dépit de la crise sanitaire et économique, il existe bien des opportunités d’emploi et d’avenir professionnel en Tunisie.

Nadya Bchir