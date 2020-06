Partenariat AMEN BANK (AmenPay) – IntiGo

AMEN BANK étend l’utilisation de son application AmenPay, la 1ère application 100% tunisienne de Mobile Payment, à de nouveaux services. Dans ce cadre, elle est heureuse d’annoncer son partenariat avec IntiGo, la première compagnie de Moto-Taxi en Tunisie.

En effet, IntiGo met à la disposition de ses clients un service personnalisé adapté à leurs besoins, à travers un « captain », qui se déplace à moto, pour faire leurs courses et leurs livraisons et régler leurs affaires administratives, voire personnelles.

Il est d’ailleurs à noter que ce service a été fortement apprécié, pendant la période de confinement, au cours de laquelle la clientèle a fait confiance au sérieux et à l’efficacité des « captains » d’IntiGo. Dorénavant, les clients pourront effectuer le règlement de leurs commandes auprès d’IntiGo et le réseau de ses partenaires, par le biais de l’application AmenPay, téléchargeable actuellement sur Play Store (Android) et très prochainement sur Apple Store.

Forte de ce succès grandissant, IntiGo a par ailleurs décidé d’offrir à ses clients l’accès à une plateforme de shopping en ligne « IntiShop.tn ». Il est à préciser que sur la nouvelle version de la plateforme « IntiShop », qui sera actualisée au cours des prochains jours, les clients pourront passer leur commande et payer, au moment de la livraison avec l’application AmenPay et bénéficier d’une offre promotionnelle très intéressante.

Ce nouveau partenariat avec IntiGo, confirme l’intérêt des acteurs économiques pour l’utilisation de l’application AmenPay d’AMEN BANK, vu qu’elle facilite jour après jour, le quotidien de ses utilisateurs.