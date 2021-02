Panoro Energy fait son entrée en Guinée Equatoriale et augmente son capital

Panoro Energy annonce avoir conclu un Accord pour l’achat des actifs pétroliers de Tullow Oil en Guinée Equatoriale et de sa participation dans le champ de Dussafu au Gabon (les « Acquisitions ») pour 140 millions de dollars et le lancement d’une augmentation de capital de 60 millions de dollars qui a été souscrite en quelques heures avec une très forte demande d’investisseurs scandinaves et anglo-saxons.

Le financement de l’acquisition par Panoro Energy de ces actifs pétroliers de Tullow Oil en Guinée Équatoriale et sur le permis de Dussafu Marin au Gabon est maintenant totalement assuré par l’augmentation de capital d’un montant de 70 millions de dollars qui a été sursouscrite près de 3 fois pour plus de 200 millions de dollars. Les 70 millions de dollars serviront principalement à financer une partie de l’acquisition susmentionnée, son développement futur, son programme de travaux pétroliers d’exploration au Gabon, en Guinée Équatoriale, en Afrique du Sud et en Tunisie, ses besoins en fonds de roulement et les frais généraux.

Grâce à ces acquisitions de nature transformationnelle, Panoro ajoute des actifs offshores de qualité de production de pétrole, dotés d’une infrastructure existante, d’opérations bien gérées et d’un fort potentiel de croissance au large du Gabon et au large de la Guinée Equatoriale.

De plus, ces acquisitions consolident la position de Panoro dans le champ de Dussafu, qui devient centrale pour Panoro tout en la diversifiant à travers son entrée en Guinée Equatoriale. Pour rappel, Panoro qui a des bureaux en Norvège et au Royaume-Uni est déjà présent dans l’activité amont pétrolière en Tunisie, au Gabon, au Nigeria et en Afrique du Sud.

Ces acquisitions représentent une étape importante pour que la Société devienne un acteur important, à cycle complet de l’activité d’exploration et production, de l’industrie pétrolière en Afrique.

Les actifs rachetés sont à longue durée de vie et à faible risque avec une production stable et contiennent des quantités importantes d’hydrocarbures non encore récupérées, avec une production nette estimée en 2021 à environ 6 900 barils par jour de réserves nettes de 2P (prouvées et probables) à 25 millions de barils au 30 juin 2020.

Les actifs bénéficient de coûts de production extrêmement bas, qui procurent une bonne protection en cas de baisse du prix, et des termes fiscaux très avantageux.

Panoro estime qu’à la fin de l’année 2021, nous devrions avoisiner les 10 000 barils nets de production.

Julien Bakany,Président du Conseil d’administration de Panoro Energy , a commenté cette acquisition en déclarant: « Panoro Energy se renforce en Afrique en faisant l’acquisition de participations sur des champs pétroliers en production de haute qualité avec de faibles taux de déclin et un seuil de rentabilité très bas et générant de solides cash-flows à long-terme. Cette acquisition est conforme à notre stratégie annoncée pour poursuivre notre expansion en Afrique et démontre notre forte détermination à continuer à établir une société pétrolière internationale de premier plan focalisée sur l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord, particulièrement la Tunisie où nous espérons continuer de croître et à investir dans les années à venir. ».

Il a ajouté dans ce cadre : « Renforcer notre participation au Gabon sur le champ offshore de Dussafu était notre priorité et nous intéresse au premier plan, tout en accélérant notre diversification géographique grâce à la reprise des actifs pétroliers de Tullow en Guinée Equatoriale. Panoro a pour ambition de se focaliser uniquement sur des champs peu coûteux à exploiter et à très gros potentiel de croissance. Grâce à ce rachat, Panoro aura pour objectif d’avoir une production pétrolière avoisinant les 10 000 barils par jour à la fin de l’année. Cette acquisition nous offre l’opportunité d’acquérir un portefeuille d’actifs d’exploration et de production de classe mondiale, renforçant notre position sur le continent africain avec pour objectif immédiat de générer de la croissance et surtout de la valeur grâce au savoir-faire et dynamisme de nos équipes et de nos partenaires ».

Commentant la levée de fond et l’augmentation du capital réussie, Julien Balkany a déclaré : « Je suis très enthousiaste par le très vif intérêt que notre projet d’acquisition a suscité. Notre placement privé d’actions à la bourse d’Oslo a rencontré une forte demande au sein de la communauté financière nordique tant auprès des investisseurs institutionnels que particuliers. Je tiens à remercier du fond du cœur tous nos actionnaires, historiques et nouveaux, qui ont décidé de nous accorder leur soutien et de nous accompagner dans cette nouvelle étape de notre développement. Grâce à cette levée de fonds de 70 millions de dollars, nous disposons désormais des moyens nécessaires pour assurer la pérennité de notre croissance pour devenir un des leaders mondiaux dans l’exploration et la production pétrolière focalisé sur le continent africain. »