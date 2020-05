Oussama Kheriji: Des poursuites judiciaire contre toute agression visant les agents du ministère de l’agriculture

Le ministre de l’Agriculture, Oussama Kheriji, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, a exprimé avec fermeté son refus de toute forme d’agression matérielle et morale contre les agents du ministère et ses équipes sur le terrain.

Présent au domicile du défunt Mohamed Mhadhbi, contrôleur du réseau de la SONEDE , au District d’Enfidha, décédé samedi des suites de ses blessures après son agression par un citoyen, mercredi 6 mai 2020, pour présenter ces condoléances, Oussama Kheriji, a déclaré que les services spécialisés du ministère prendront les mesures juridiques nécessaires pour poursuivre en justice toute personne derrière cette agression.

Le ministre a en outre annoncé une série de mesures en faveur de la famille de l’agent de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux. Parmi ces mesures, il a cité l’octroi d’une pension consécutive à l’accident du travail, en plus de la pension accordée par la Sécurité sociale, ainsi qu’une promotion exceptionnelle, des aides financières du gouvernorat et le recrutement de l’épouse du défunt à la SONEDE, devenue seule soutien de la famille. Pour sa part, l’amicale de la SONDEDE a fait, une collecte d’argent au profit de la famille du défunt.