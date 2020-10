Où est le ministre des Finances? Quel est son plan d’actions post-Covid ?

Le rôle de l’Etat dans le marketing qui doit être fait autour de l’intelligence tunisienne et en tirer profit en ces temps de crise, n’est pas pleinement joué selon es dires de Amine Ben Gamra, expert-comptable de son état. Il s’est interrogé quant au nouveau ministre des Finances et de son action de surcroît qu’il n’ait fait aucune sortie médiatique afin de faire part de son plan d’action, de sa stratégie et des moyens mis en place afin de l’exécuter.

Si l’action n’est pas entreprise de manière urgente, des métiers risquent de disparaitre comme l’artisanat, a indiqué Amine Ben Gamra. Il a ajouté que certains acteurs de ce secteur ont, toutefois, réussi à doubler leur chiffre d’affaires grâce au recours à l’e-commerce. « Il faut impérativement s’adapter aux nouvelles conditions afin de pouvoir s’en sortir et faire primer la bonne gouvernance au niveau de la gestion des entreprises » a souligné l’expert-comptable ajoutant, par ailleurs, qu’il n’y a pas de véritables actions sur terrain à l’instar de la lutte contre l’évasion fiscale et la contrebande.

N.B