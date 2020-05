OMS-Tunisie: un million de dollars d’aide à la Tunisie pour lutter contre le coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mobilisé une enveloppe de près d’un million de dollars pour fournir à la Tunisie des équipements médicaux de protection et des tests de dépistage du coronavirus pour aider le pays à faire face à cette épidémie, selon le représentant de l’OMS, Yves Souteyrand .

Dans une interview accordée à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Souteyrand a fait savoir que, dans le cadre de l’appui technique à la Tunisie, 15 mille tests diagnostiques, 220 mille masques, 27 mille paires de gants dédiés au personnel de la santé ont été délivrés aux autorités tunisiennes, ajoutant que l’appui a porté aussi sur la la formation continue et le développement de stratégies pour prendre en charge les personnes contaminées et les cas suspects de coronavirus.

Cet appui au ministère de la santé, a porté, également, selon Souteyrand, sur l’aménagement des hôpitaux, l’élaboration d’un document normatif qui permet de vérifier si les établissements de santé concernés ont pris toutes les mesures de sécurité pour prendre en charge les cas de Covid-19.

D’autre part l’OMS, en tant qu’agence technique, a aidé les autorités sanitaires à mettre en place des politiques plus adaptées, pour qu’elles puissent développer des processus permettant le rétablissement des services essentiels, outre la formation des travailleurs de la santé pour qu’ils puissent se protéger de la contamination.

Le représentant de l’OMS a en outre souligné l’importance de maintenir cet appui, faisant savoir qu’une plateforme de documentation et de formation ouverte au grand public et aux professionnels a été développée. Ajoutant que cette dernière offre, une documentation précise et validée scientifiquement sur tous les aspects de l’épidémie et permet la formation à distance, indiquant que l’OMS a, en général, développé 50 guideslines et recommandations dans les différents aspects de la pathologie.

Souteyrand a par ailleurs déclaré que cette plateforme a été utilisée, la semaine dernière, pour un webinaire destiné aux professionnels des services d’urgence et de pneumonie ( service covid-19) de l’hôpital Abderrahman Mami, premier hôpital dédié au Coronavirus pour échanger les expériences avec d’autre professionnels.

EFM/TAP