Omeyya Seddik : La probabilité de succès de trouver une solution à la crise libyenne est plus grande que jamais

Le conseiller spécial du Centre du Dialogue Humanitaire, et expert de la question libyenne, Omeyya Seddik a déclaré aujourd’hui, 13 novembre 2020, lors du programme Expresso, que le Forum de dialogue politique libyen, rassemblant 75 personnalités libyennes, est toujours en cours, car il y a une discussion sur la façon de mettre en œuvre une feuille de route pour tenter de sortir le pays de la crise chronique.

Il a ajouté que le point de départ de la feuille de route est d’unifier les institutions exécutives. Cela signifie mettre en place un gouvernement et une présidence. Le point de chute de la feuille de route sera l’organisation des élections générales dans un délai de 18 mois. Omeyya Seddik a indiqué que l’unification des autorités exécutives débutera aujourd’hui, précisant que toutes les parties libyennes ont exprimé une forte volonté de parvenir à une solution.

L’invité d’Expresso a expliqué que pour la première fois, il existe un large consensus sur le fait qu’il existe de grandes possibilités de succès. Il a ajouté qu’il y a une maturation de nombreuses données, compte tenu que la Libye a connu l’été dernier, un grand mouvement social de protestation contre toutes les autorités ainsi que la situation en général.

Omeyya Seddik a également indiqué qu’il existe de grands facteurs externes ainsi qu’une collision entre les axes internationaux et régionaux qui ont fait de la Libye un otage et engendré la crise sur son territoire. Il a expliqué que la situation internationale et régionale a également changé, eu égard au changement de la carte militaire: » il y a eu une volonté et un accord au niveau régional et international sur l’instauration de la stabilité en Libye. »

Omeyya Seddik a poursuivi: » Aujourd’hui, il y a une grande coopération entre les puissances régionales et il n’y a pas d’objection à cette solution. La probabilité de succès en vue de parvenir à une solution à la crise libyenne est plus grande que jamais, ce qui indique qu’un résultat probant peut très bien être obtenu. » Et d’ajouter que la Tunisie pourrait jouer un rôle important pour sortir de cette crise.

Nadya Bchir

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/2837790029768937