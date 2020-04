OMC: Forte chute attendue du commerce avec une économie mondiale bouleversée par la pandémie de COVID 19.

Déjà entravés par les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et les incertitudes autour du Brexit, les échanges commerciaux devraient accuser une baisse à « deux chiffres » dans « presque toutes les régions » de la planète, avec une correction particulièrement sévère des exportations de l’Amérique du Nord et de l’Asie, dont les exportations pourraient s’effondrer de plus de 40% et 36% respectivement, en retenant l’hypothèse la plus pessimiste des économistes de l’organisation Mondiale du Commerce ( OMC).

L’Europe et l’Amérique du Sud enregistreraient des baisses supérieures à 30%. En Europe, les pays très tournés vers l’export seront également très impactés.

L’OMC considère par ailleurs que les estimations de la reprise attendue en 2021 sont tout aussi incertaines, avec des résultats qui dépendront largement de la durée de l’épidémie et de l’efficacité des mesures adoptées pour y faire face.

« Cette crise est avant toute une crise sanitaire qui a contraint les gouvernements à prendre des mesures sans précédent pour protéger la vie des personnes », a déclaré le Directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo.

« La baisse inévitable du commerce et de la production aura des conséquences douloureuses pour les ménages et les entreprises, en plus des souffrances humaines causées par la maladie elle‑même. » ajoute Azevêdo.

Le Directeur général de l’OMC a en outre déclaré que « L’objectif immédiat est de maîtriser la pandémie et d’atténuer les dommages économiques causés aux individus, aux entreprises et aux pays. Mais les responsables politiques doivent commencer à planifier l’après-pandémie. » il ajoute : »Les chiffres sont mauvais, c’est indéniable. Mais une relance rapide et vigoureuse est possible. Les décisions prises aujourd’hui détermineront la forme de la reprise et les perspectives de croissance mondiale. Nous devons poser les fondements d’une reprise forte, soutenue et socialement inclusive. Le commerce sera un ingrédient important en la matière, associé aux politiques budgétaires et monétaires. Pour stimuler les investissements renouvelés dont nous aurons besoin, il sera essentiel de maintenir l’ouverture et la prévisibilité des marchés, ainsi que de favoriser un environnement économique plus généralement favorable. Et si les pays travaillent la main dans la main, nous aurons une croissance beaucoup plus rapide que si chacun agit seul. » a-t-il indiqué.