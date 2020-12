Olfa Lamloum: 65% des jeunes ne bénéficient pas d’une couverture sociale dans certaines zones

Olfa Lamloum, docteur en sciences politiques et directrice du bureau International Alert à Tunis, a indiqué, ce mercredi 9 décembre 2020, dans le cadre du programme Expresso, qu’une étude quantitative portant sur le thème : » Jeunes marginalisés, les risques, la politique et la religion » a été menée en prenant en compte de nombreuses variables telles que le sexe, l’âge et le travail, afin de découvrir la relation entre les conditions économiques et sociales et les appréciations des répondants quant aux risques qu’ils vivent, leurs choix politiques et leurs orientations religieuses.

L’invité d’Expresso a ajouté que le premier résultat en termes de niveau de risque a été le chômage. Avec un taux très élevé, s’y ajoute la marginalisation. D’ailleurs, 65% des jeunes ne bénéficient pas d’une couverture sociale dans ces zones. » Les pourcentages les plus importants des travailleurs concernés se trouvent dans les petits commerçants et artisans, qui représentent des secteurs vulnérables aux contrats de travail faibles et non conventionnels et qui ne bénéficient pas des droits sociaux » a expliqué Olfa Lamloum.

Lamlum a indiqué qu’à la suite de cette étude, un grand sentiment d’échec de plus de 80%, auprès des répondants a été exprimé et dont les premières manifestations ont commencé à l’école. Elle a ajouté que le deuxième niveau de risque, après la question du chômage, consiste en la peur de la dépendance, ce qui conduit à une réflexion permanente sur l’immigration.

