« Nous ne concéderons jamais » la défaite, assure Trump face à ses partisans

Mercredi, le président américain a également appelé son vice-président, Mike Pence, à ne pas entériner au Congrès la victoire de Joe Biden.

Donald Trump persiste et signe. Le président américain a affirmé, mercredi 6 janvier, qu’il ne concéderait « jamais » la défaite, à deux semaines de la prise de fonction du démocrate Joe Biden. « Nous n’abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais », a-t-il lancé lors d’un rassemblement devant ses partisans, sous un ciel chargé de lourds nuages, la Maison-Blanche en toile de fond.

« Nous avons remporté cette élection, et nous l’avons remportée largement », a-t-il martelé, contre toute évidence et en dépit de l’absence de preuves accréditant l’hypothèse de fraudes électorales. Il a également appelé son vice-président, Mike Pence, à ne pas entériner la victoire de Joe Biden lors d’une session extraordinaire au Congrès, et a qualifié les élus républicains de « faibles » et « pathétiques ».

« Si Mike Pence fait la bonne chose, nous gagnons l’élection », a lancé le président sortant. « S’il ne le fait pas, ce sera une triste journée pour notre pays », a-t-il ajouté, laissant entendre qu’il doutait de l’attitude de son numéro deux. Mike Pence doit présider une séance conjointe du Congrès destinée à enregistrer formellement le vote des grands électeurs en faveur de Joe Biden. Son rôle est strictement protocolaire.

EFM/AFP