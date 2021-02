Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a confirmé aujourd’hui, vendredi 05 février 2021, lors de son intervention téléphonique dans le programme Expresso, que les déclarations du ministre des Finances sont claires à propos des accords sectoriels et autres. Toutefois, ces propos sont modifiés par la suite et l’on constate des contradictions au niveau des déclarations et des positions prises au sein de l’équipe gouvernementale, qui est censée être homogène et unifiée.

Noureddine Taboubi a ajouté que l’UGTT recherche la stabilité sociale, soulignant: « Nous ne sommes pas en guerre! » Il a noté que la possibilité de créer un climat social positif est indubitablement liée à la situation politique actuelle qui est cacophonique. Il a indiqué en outre qu’il est nécessaire de rationaliser l’esprit, et de soutenir que la crédibilité de l’État réside dans son engagement envers ses obligations.

Le secrétaire général de l’UGTT a expliqué par ailleurs que des réformes sont en cours de mise en place, bien loin des enchères et des querelles. Et de poursuivre: « Il y a des familles puissantes dans le pays qui placent des ministres dans certaines positions et financent même certains partis. » Noureddine Taboubi a appelé à mettre un terme aux attentats à la pudeur, à la haine, aux conflits et aux positions conflictuelles.