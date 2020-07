Nizar Yaiche: une brèche de 8 milliards de dinars dans le budget de l’État (vidéo)

Le ministre des Finances, Nizar Yaiche, a indiqué, dans une interview publiée sur la page officielle du ministère sur Facebook, hier, qu’il y a une brèche de 8 milliards de dinars dans le budget de l’État, ajoutant que les répercussions financières de la pandémie du Covid19 en Tunisie sont estimées à environ 5 milliards de dinars.

Yaiche a souligné que la situation des dépenses publiques est très difficile, en particulier avec l’augmentation de la dette auprès des institutions publiques et privées, soulignant que cette situation nécessite beaucoup d’audace et de recherche de solutions urgentes afin de renflouer les caisses de l’Etat et commencer à sauver l’économie.