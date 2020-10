Nizar Sammari : La décision de fermeture des cafés et restaurants est arbitraire et irresponsable

Le président de la Chambre régionale des cafés de Ben Arous, Nizar Sammari a déclaré aujourd’hui, samedi 31 octobre 2020, lors de son intervention dans le programme Expresso Weekend, que le gouvernement n’a pas impliqué les professionnels du secteur dans les décisions qu’il a prises à nouveau concernant la fermeture des cafés et restaurants, à partir de 16 heures

Nizar Sammari a ajouté que le secteur des cafés et des restaurants fait partie des secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19, ajoutant que le gouvernement aurait pu prendre la décision de ne pas s’asseoir dans les cafés après 16 heures au lieu de la décision de fermeture. Il a souligné que cette dernière est une décision arbitraire, aléatoire et irresponsable, indiquant que les responsables de l’État, lorsqu’ils ont pris cette décision à deux heures du soir, ont condamné à mort les travailleurs du café.

