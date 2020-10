Nissaf Ben Alaya : Nous pouvons atteindre les 5500 morts par Covid-19 en Tunisie!

La porte-parole du ministère de la Santé publique, Nissaf Ben Alaya est intervenue ce matin du 7 octobre 2020, sur les ondes de radio Express FM, afin de faire le point sur la situation du Covid-19 en Tunisie. Elle a, à ce titre, qualifié la situation de critique soulignant que si nous en sommes arrivés à ce stade c’est principalement à cause du fait que les citoyens n’ont pas respecté le protocole sanitaire. « Si nous voulons réduire le nombre de contamination et la vitesse de propagation, il faut appliquer fermement les gestes barrières, il en est de la responsabilité de tous! » a insisté Nissaf Ben Alaya avant d’ajouter qu’en ce qui concerne les lits de réanimation, les autorités de tutelle font de sorte à en fournir autant que faire se peut notamment au niveau des hôpitaux de compagne. « Si nous ne voulons pas atteindre la saturation voire l’effondrement au sein de nos hôpitaux publics et les cliniques privées, il est indéniable d’appliquer le protocole sanitaire. Cette maladie existe bel et bien et il a été prouvé que nous pouvons la contrôler à condition de se plier aux gestes barrières au quotidien » a souligné.

Par ailleurs, Nissaf Ben Alaya a indiqué que le pourcentage des personnes atteintes par le Covid 19 et qui ont plus de 75 ans est de 3%. En revanche, le taux de mortalité chez cette catégorie de patient est de 21%. « Il faut de ce fait, protéger les plus aînés! » a souligné la porte-parole du ministère de la Santé. Dans un autre propos, elle a expliqué que désormais le dépistage des cas Covid-19 positif ne se fait que pour les personnes affichant des symptômes, en raison de la capacité de « testing » notamment au niveau des laboratoires. « Le calcul de l’incidence se fait à travers le pourcentage de nouveaux cas enregistrés, ce qui nous indique l’intensité de la circulation du virus. Actuellement, nous avons 27 délégations qui renferment des foyers avec des hauts niveaux de contamination » a ajouté Nissaf Ben Alaya.

Côté chiffres, la porte-parole de la Santé publique a indiqué que le nombre de cas enregistré chaque jour est de 1200 cas, le nombre de décès par Covid-19 est de 389 jusqu’à aujourd’hui, et 472 personnes sont en réanimation. « Sur le Grand Tunis, il existe des zones où le virus s’est propagé à des proportions dangereuses, c’est pourquoi, il faut que des mesures strictes soient décidées. Parmi les mesures, le couvre-feu peut être appliqué dans les prochains jours » a assuré Nissaf Ben Alaya avant de conclure que si le protocole sanitaire n’est pas respecté, il est possible d’atteindre les 5500 décès au mois de janvier prochain.

Nadya Bchir.