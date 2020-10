Nissaf Ben Alaya: Les efforts sont actuellement concentrés pour freiner la recrudescence de la pandémie

La directrice générale de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya a indiqué samedi que les efforts sont actuellement concentrés pour briser la tendance à la hausse du coronavirus afin que le pic de propagation du virus ne soit pas atteint et pour éviter les répercussions dangereuses que cela pourrait entraîner sur le système de santé en raison de la capacité limitée des hôpitaux, notant que le comité scientifique a conseillé de maintenir toutes les mesures exceptionnelles pour limiter la propagation du virus tel que le couvre feu.

Dans une déclaration à l’agence TAP, elle a confirmé que le ministère de la Santé est en train d’adopter un plan dynamique et avancé de lutte contre le virus, qui comporte notamment le renforcement de la première ligne du système de santé (centres de soins de santé de base et hôpitaux locaux) pour soutenir les équipes d’intervention rapide dans leurs activités lors de l’investigation et du diagnostic.

Elle a, en outre, indiqué que le ministère de la Santé est en train de renforcer les capacités de l’aide médicale d’urgence SAMU pour recevoir les appels téléphoniques de la part des citoyens au sujet du coronavirus sur le numéro 190, soulignant également que les efforts des équipes de veille sanitaire ont été renforcés par des lignes téléphoniques pour contacter les patients et effectuer des visites sur le terrain auprès des patients afin d’évaluer leurs conditions de logement avant qu’il ne soit décidé de les maintenir en auto-confinement chez eux ou de les emmener à l’hôpital.

Selon Ben Alaya, la situation épidémiologique est toujours dangereuse, étant donné que le taux quotidien d’infection par le Coronavirus est de 1200 cas, et entre 24 et 30 décès sont enregistrés par jour, dont la plupart sont des personnes âgées avec des facteurs de risque.

EFM/ TAP