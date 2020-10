Nissaf Ben Alaya : Il faut appliquer le protocole sanitaire afin d’éviter des mesures plus strictes

La porte-parole du ministère de la Santé et directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, mardi 20 octobre 2020, lors de son intervention dans le programme Expresso, que les décisions qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid-19, ont été mises en œuvre progressivement. Elle a ajouté que les indicateurs ne font pas état d’une baisse du nombre d’infections ainsi que du nombre de décès dus au coronavirus. « Actuellement, la situation épidémiologique est toujours critique, et les mesures sanitaires décidées n’ont pas été mises en œuvre en même temps » a souligné Nissaf Ben Alaya.

La porte-parole du ministère de la Santé publique a confirmé également que la propagation rapide du virus était le résultat des rassemblements nocturnes et des mariages, indiquant que le couvre-feu réduirait la rapidité de la propagation du virus, en interdisant justement ces rassemblements de nuit. Elle a ajouté qu’il est nécessaire d’appliquer strictement le protocole de santé et de respecter les mesures préventives telles que le lavage des mains, le port d’un masque, ainsi que le respect d’une distance d’un mètre entre les personnes, soulignant que si ces mesures sont appliquées, elles réduiront la propagation du virus.

Dans le même propos, Nissaf Ben Alaya a souligné que jusqu’à présent, il n’y a pas de changement dans le nombre croissant des cas de Covid-19 positif et qu’il est nécessaire d’appliquer des mesures préventives afin de ne pas aller vers des mesures plus strictes.

Nadya Bchir