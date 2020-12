Nefaâ Ennaifer: Le Port de Radès est un vrai scandale d’Etat!

Le membre du bureau exécutif de l’IACE, Nefaâ Ennaifer a indiqué, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, mercredi 2 décembre 2020, que le Port de Radès devrait revêtir une importance capitale dans le secteur de la logistique en Tunisie car, hormis ce port, le pays n’a pas une grande présence dans la chaîne des valeurs de la logistique. « La réactivité et la ponctualité sont des éléments essentiels de la compétitivité des entreprises exportatrices. Or, depuis 2011 et jusqu’à aujourd’hui, la situation de la logistique en Tunisie n’a pas changé d’un iota et je dirai même pire! » a souligné Nefaâ Ennaifer.

Par ailleurs, et dans le même propos, l’invité d’Ecomag a qualifié le Port de Radès comme étant « un scandale d’Etat » soulignant que les scandales du pays se multiplient de plus en plus. « Au regard de l’importance de ce port et de son impact sur le pays, je qualifie cette question de scandale. » Et d’ajouter qu’en 2010, l’effectif du Port de Radès est la moitié de celui qui y travaille aujourd’hui, soit 450 employés en 2010 contre 800 actuellement: » En 2010, nous n’avions pas les RTG (Portici) ni de système tasse, et le rendement était proche de 14 conteneurs par heure. Aujourd’hui, avec des investissements engagés en 2018 et estimés à 75 MDT, le rendement au mois de mai 2020 a été de l’ordre de 2 conteneurs par heure » a souligné Nefaâ Ennaifer.

Aussi, l’invité d’Ecomag a expliqué que bien que la matériel existe au Port de Radès, en plus de l’effectif doublé, le rendement a considérablement chuté car des pannes de grues sont provoquées exprès. Pour revenir sur la question du sureffectif dont est accusée la STAM, Nefaâ Ennaifer a indiqué que sur les 80 MDT de masse salariale, 17MDT sont des heures supplémentaires. « Il faut savoir que les pannes provoquées servent les intérêts des salariés en ce sens que certains d’entre eux demandent des sommes auprès des armateurs afin de lever leurs conteneurs en peu de temps. D’ailleurs, l’Office du Commerce voit ses conteneurs bloqués dans cette situation car d’aucun de ses employés ne monnayent ce type de service » a précisé Nefaâ Ennaifer.

Nadya B’chir

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/380475049889821